Milletvekili seçimi kesin sonuçları açıklandı: Hangi partide kaç milletvekili yer alacak?

YSK Başkanlığı'nın 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tüm yurt içi seçim çevreleri, yurt dışı ve gümrük sandıkları kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, Türkiye geneli itibarıyla kayıtlı seçmen sayısı, oy kullanan seçmen sayısı, geçerli/geçersiz oy sayısı, seçime katılma oranı, geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarına yer verildi.



Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 64 milyon 145 bin 504 seçmenden 55 milyon 835 bin 895'i oy kullandı.



Oyların 54 milyon 442 bin 588'i geçerli, 1 milyon 393 bin 307'si geçersiz sayıldı.



Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda yüzde 88,92, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda yüzde 53,80 oldu. Seçime genel katılım oranı yüzde 87,05 olarak kayıtlara geçti.



Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımına göre AK Parti toplam 19 milyon 392 bin 462 (yüzde 35,62) oyla parlamentoda 268, CHP 13 milyon 802 bin 183 (yüzde 25,35) oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 (yüzde 10,07) oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 (yüzde 9,69) oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 (yüzde 8,82) oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 (yüzde 2,80) oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 (yüzde 1,76) oyla 4 milletvekili kazandı.



Millet Partisi 52 bin 315 (yüzde 0,10), Hak ve Özgürlükler Partisi 42 bin 509 (yüzde 0,08), Türkiye Komünist Partisi 63 bin 809 (yüzde 0,12), Türkiye Komünist Hareketi 17 bin 476 (yüzde 0,03), Sol Parti 77 bin 992 (yüzde 0,14), Genç Parti 112 bin 972 (yüzde 0,21), Memleket Partisi 502 bin 669 (yüzde 0,92), Büyük Birlik Partisi 530 bin 770 (yüzde 0,97), Adalet Birlik Partisi 41 bin 196 (yüzde 0,08), Anavatan Partisi 66 bin 102 (yüzde 0,12), Yenilik Partisi 11 bin 171 (yüzde 0,02), Halkın Kurtuluş Partisi 31 bin 831 (yüzde 0,06), Milli Yol Partisi 17 bin 758 (yüzde 0,03), Vatan Partisi 52 bin 720 (yüzde, 0,10), Güç Birliği Partisi 26 bin 359 (yüzde 0,05), Adalet Partisi 109 bin 236 (yüzde 0,20), Zafer Partisi 1 milyon 216 bin 399 (yüzde 2,23) oy aldı.



Türkiye genelinde toplam 226 bin 831 (yüzde 0,42) oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de, YSK Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00'de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve kurulun dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

"Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir." bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını söyledi.

MECLİS'TE SANDALYA DAĞILIMI BELLİ OLDU

Siyasi partilerin çıkardığı milletvekili sayılarını da paylaşan YSK Başkanı Yener, şöyle konuştu:

"Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız."

VEKİLLERİN YEMİN TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Yemin törenleri ve kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim de netleşti.



600 milletvekili, 2 Haziran Cuma günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak.



Yemin törenini, en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMARTESİ YEMİN EDEBİLİR



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politkaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin edebileceğini söyledi.



KABİNE CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR



Aynı gün içerisinde Beştepe'de de tören düzenlenecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.



BAKANLIKLARDA DEVİR TESLİM PAZAR GÜNÜ



Pazar günü ise kabinede yer alacak isimlerin Meclis'te yemin ederek görevlerine resmen başlaması planlanıyor.



Aynı gün bakanlıklarda devir teslim töreni de olacak.

MECLİS'TEKİ KOLTUK SAYILARI DA ŞEKİLLENDİ



Partilerin ve ittifakların Meclis koltukları için verdiği yarışta ortaya 2018'den farklı bir tablo çıktı.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KESİN SEÇİM SONUÇLARI

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına göre; AK Parti yüzde 35,62, CHP 25,35, MHP 10,07, İYİ Parti yüzde 9,69, Yeşil Sol Parti yüzde 8,82, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,80 ve Türkiye İşçi Partisi ise yüzde 1,76 oranında oy alarak Meclis'e vekil gönderecek.

Yüzde 2,23 oy alan Zafer Partisi ve yüzde 0,92 oy alan Memleket Partisi listelerinden hiçbir aday Meclis'e giremedi.

AK PARTİ

2018'deki seçimlerde yüzde 42,56 oranında oy alan AK Parti 295 vekil çıkarmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,62, sandalye sayısı ise 268 oldu.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP son seçimde ise yüzde 25,35 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi 2018 seçimlerinde yüzde 11,1 oy oranıyla 49 sandalyeyi garantilemişti. MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10,07, sandalye sayısı ise 50 oldu.

HDP

Halkların Demokratik Partisi devam eden kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girdi. YSP yüzde 8,82 oyla 61 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1,76 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak.

İYİ PARTİ

İYİ Parti 2018'de yüz 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili çıkarmıştı. İYİ Parti'nin yüzde 9,69 oya karşılık 43 milletvekilini Meclis'e gönderdi.

SAADET VE HÜDA PAR

Bir önceki seçimde yüzde 1,34 alan Saadet Partisi ve yüzde 0,31 oy alan HÜDA PAR milletvekili çıkartamamıştı. Saadet, CHP listelerinde yer alarak 10, HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı bünyesine katılarak 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi ise ilk kez 2023'te seçime girdi. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti yüzde 2,80 oy oranıyla 5 vekil çıkarttı.