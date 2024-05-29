Milletvekilinin otomobilinin de karıştığı kazada iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

"KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLİN MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"



Kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın danışmanı ile birlikte Ankara’ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.