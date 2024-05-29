Milletvekilinin otomobilinin de karıştığı kazada iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ait otomobil ve bir kamyonet çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Milletvekilinin otomobilinin de karıştığı kazada iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri istikametinde meydana geldi. Yaser O. idaresindeki 06 PL 1593 plakalı kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan İlknur Doğan’ın (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Milletvekilinin otomobilinin de karıştığı kazada iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı - 1 AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç

"KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLİN MİLLETVEKİLİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Kamyonet ile çarpışan otomobilin AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı. Kılıç’ın danışmanı ile birlikte ’ya giderken kazaya karıştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, “AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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