Milli dalgıç Serkan Toprak'ın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi

Muğla'da evde nefes egzersizi yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden Serkan Toprak'ın ölümünden 9 gün sonra kardeşi Burak Toprak da kalp krizi geçirip öldü.

Milli dalgıç Serkan Toprak'ın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi
Milli dalgıç Serkan Toprak nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

Milli dalgıç Serkan Toprak nefes egzersizi yaparken fenalaşıp öldü

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Serbest dalış milli takım sporcusu Serkan Toprak, bayram tatilinde babasını ziyaret etmek için Menteşe'ye gitmişti.

45 yaşındaki sporcu, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı ile nefes egzersizi yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sporcunun ölümünden 9 gün sonra bu kez 35 yaşındaki kardeşi Burak Toprak'tan kötü haber geldi.

Ankara'dan Muğla'ya gitmek için eşi ve oğluyla yola çıkan Toprak, Afyonkarahisar'da nefes darlığı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi otomobilde yaptığı Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Duran kalbi çalıştırıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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