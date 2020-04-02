Milli Dayanışma Kampanyası'nda şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

02.04.2020 - 22:29

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Son dakika haberi!  İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin Corona virüsle mücadelesinde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' kapsamında ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin Corona virüsle mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır" denildi.

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