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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullara seçim tatili

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Okullara seçim tatili

Yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edileceğine ilişkin resmi yazıyı valiliklere gönderdi. Yazıda, 31 Mart'ta okullarda oy kullanılacağı hatırlatıldı.

Oyların sayım işleminin geç saatlerde bittiği, bu durumun okulların aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği belirtildi.

Bu nedenle bakanlığa bağlı eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

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