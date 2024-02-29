Milli karateci Emir Buğra Gencan kaza kurbanı

Bursa'da 5 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli karateci Emir Buğra Gencan kaza kurbanı

'nın Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat'ta Şükraniye Mahallesi'nde seyreden 21 Yaş Altı Erkekler Milli Takımı sporcusu Emir Buğra Gencan'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı.

Motosikletten savrularak ağır yaralanan genç karateci, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden karateci Gencan, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.

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