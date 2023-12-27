Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ne zaman uçacak? Uçuş tarihi ertelendi

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın ne zaman ilk uçuşunu gerçekleştireceği, teknolojiye ilgisi olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin en önemli teknolojilerinden biri olan yerli ve milli uçak KAAN'ın uçuş tarihi ertelendi. Peki, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ne zaman uçacak?

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ne zaman uçacak? Uçuş tarihi ertelendi

Milli Muharip olarak tanımlanan KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştireceği tarih araştırılmaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen 'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşu için yapılan hazırlıklar ve testler devam ediyor.

KAAN NE ZAMAN UÇACAK?

KAAN, fırlatma koltuğu, statik testler, kontrol yüzeyleri testleri, iniş takımı düşürme testleri, aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla tamamladı.

27 Aralık olarak açıklanan ancak daha sonra ertelenen ilk uçuşun, yer testleri ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ne zaman uçacak? Uçuş tarihi ertelendi - 1

MMU KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli Muharip Uçak, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

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