Güvenlik güçlerinin yerli silahlarla donatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) ardından özel sektör de Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatlarına başladı.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen MPT-76'nın prototipleri 2014'te üretildi.



MPT-76'nın seri üretim sürecinde ise MKEK'ye 20 bin, Kale Kalıp'a 15 bin, Sarsılmaz'a 10 bin adet sipariş verildi.



İlk teslimatları gerçekleştiren MKEK, bugüne kadar 16 binden fazla MPT-76'yi güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. Kurum, bu ay yaklaşık 4 bin tüfek daha teslim edecek. MKEK böylelikle aldığı 20 bin adetlik ilk siparişi tamamlayacak.



MKEK'nin ardından özel sektörden Kale Kalıp da devreye girdi MKEK'nin önümüzdeki dönemde 26 bin 500 MPT-76, 15 bin MPT-55 üretimi için sorumluluk üstelenmesi bekleniyor.

MKEK'nin ardından MPT-76 teslimatında özel sektörden Kale Kalıp da devreye girdi. İlk teslimatta yaklaşık 500 tüfeği SSM'ye teslim eden Kale Kalıp, bu hafta 1000 civarında tüfeği daha kullanıma sundu. Kale Kalıp'ın teslimat sayısı yaklaşık bin 500'ü buldu.



Seri üretim ve teslimat sürecindeki bu gelişmelerle ay sonunda güvenlik güçlerinin envanterindeki MPT-76 sayısı 21 bin 500'ü bulacak. MKEK ve Kale Kalıp üretim süreci yanında katıldıkları uluslararası etkinlikler ve tatbikatlarda MPT-76'nın tanıtımına yönelik faaliyetler yürütüyor.



MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ TÜM TESTLERİ HATASIZ GEÇTİ



Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurt dışından teknik destek alınmadan üretilen MPT-76, NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış tüm testleri hatasız geçti.



1 milyon 500 bin adetten fazla fişekle test edilen MPT-76, envantere girmesinin ardından yurt içinde ve dışında güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlandı.



Ağırlığı 4,1 kilogram olan tüfeğin etkili menzili 600 metreyi buluyor. 7,62 milimetre çaplı mermi kullanan MPT-76, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip bulunuyor.



Modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemi bulunan MPT-76'ya ray sistemiyle uyumlu aksesuarlar eklenip, çıkarılabiliyor.