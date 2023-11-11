Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu (Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları)

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?



Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.