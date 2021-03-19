Milli Piyango Çekiliş sonuçları açıklandı (18 Mart 2021 Milli Piyango bilet sorgulama)

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü için özel olarak düzenlenen milli piyango sonuçları dün akşam canlı çekilişle açıklandı.

20 milyon TL ikramiye sahibini bulurken öte yandan amorti kazanan numaralar da belli oldu.

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20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



1026819



2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar



1898093



200.000 TL ikramiye kazanan numaralar



0041117 - 0091887 - 0329619 - 1029520 - 1383154 - 1435899 - 1490614 - 1493815

1549112 - 1758625



20.000 TL ikramiye kazanan numaralar



0036706 - 0071284 - 0328078 - 0477551 - 0536953 - 0554460 - 0649424 - 0862287

0938385 - 0945191 - 1040782 - 1145157 - 1172557 - 1213789 - 1241362 - 1391183

1445183 - 1472528 - 1615209 - 1835679



Son 6 rakamına göre 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar



009794 - 050171 - 053117 - 056145 - 071418 - 107825 - 109992 - 134544

135113 - 155112 - 169609 - 182669 - 186767 - 207275 - 213748 - 223367

233185 - 246186 - 254492 - 267781 - 272683 - 296163 - 313577 - 319675

343417 - 347853 - 367046 - 369411 - 409770 - 411260 - 455995 - 474366

538607 - 554101 - 561189 - 562003 - 564498 - 596510 - 604232 - 615831

678746 - 734583 - 743508 - 762062 - 783433 - 871973 - 876638 - 914366

931114 - 994488

Son 5 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar



00924 - 02856 - 03094 - 03174 - 04685 - 07009 - 13490 - 14155

16129 - 20319 - 20554 - 22217 - 22873 - 23248 - 26054 - 26489

32542 - 34779 - 35212 - 37309 - 41086 - 41148 - 43789 - 44436

47165 - 48152 - 54661 - 55711 - 58925 - 59016 - 61988 - 69142

69179 - 69642 - 71736 - 74028 - 78435 - 80214 - 80288 - 82019

82526 - 83522 - 87588 - 89407 - 89443 - 90977 - 92354 - 95957

96716 - 99582



Son 4 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar



0111 - 0150 - 0758 - 0882 - 1332 - 1549 - 1622 - 1651

2194 - 2497 - 2730 - 2850 - 2974 - 3099 - 3344 - 3460

3593 - 3606 - 4147 - 4171 - 5504 - 5919 - 6339 - 6567

7208 - 7439 - 8202 - 8403 - 8411 - 9576



Son 3 rakamına göre 320 TL ikramiye kazanan numaralar



138 - 248 - 293 - 330 - 345 - 696 - 778 - 935

951 - 978



Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



10 - 19 - 20 - 31 - 45 - 65



Son 1 rakamına göre 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar



3 5



20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



0026819 - 1006819 - 1016819 - 1020819 - 1021819 - 1022819 - 1023819 - 1024819

1025819 - 1026019 - 1026119 - 1026219 - 1026319 - 1026419 - 1026519 - 1026619

1026719 - 1026809 - 1026810 - 1026811 - 1026812 - 1026813 - 1026814 - 1026815

1026816 - 1026817 - 1026818 - 1026829 - 1026839 - 1026849 - 1026859 - 1026869

1026879 - 1026889 - 1026899 - 1026919 - 1027819 - 1028819 - 1029819 - 1036819

1046819 - 1056819 - 1066819 - 1076819 - 1086819 - 1096819 - 1126819 - 1226819

1326819 - 1426819 - 1526819 - 1626819 - 1726819 - 1826819 - 1926819