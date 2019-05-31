Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Rusya ile görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz. Rusya ile temasımız, görüşmelerimiz sürüyor" dedi.



Bakan Akar, "Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soçi'deki mutabakatla İdlib'de insani krizin önlenmesi için önemli bir adım atıldığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:



"Ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz. Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor. Buraya gelmeden önce Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz. Yeni bir insani trajedi yaşanmaması için 3,5-4 milyon insanın daha fazla ezaya, cefaya, katliama maruz kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Böylece yeni bir göç dalgasının, Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya hatta Amerika'ya kadar uzanacak bir trajedinin de önlenmesi için gayret gösteriyoruz."