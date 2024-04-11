Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına geldi

“Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyen Bakan Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla örgüte ağır darbe vurulduğuna dikkat çekti.



Bakan Güler, “Bunda bütün pay, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte kahraman mehmetçiklerimize aittir.” diye konuştu.



“Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız.” diyen Bakan Güler, şunları söyledi:



“Kahraman ordumuzun son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiği bu hassas dönemde, terörle mücadele ile birlikte hudutlarımızı da personel sayısı ve teknolojik bakımından en yoğun, tedbirlerle sağlıyoruz.”