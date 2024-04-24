Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1829 işçi alımı yapacak (MSB işçi alımı başvuru tarihleri)

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda; "Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) Açıktan Sürekli İşçi Temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 24 Nisan 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır."

BAŞVURU TARİHLERİ



MSB işçi alımı başvuruları 24 Nisan-29 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri Türkiye İş Kurumu( İŞKUR) sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.