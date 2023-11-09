Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nda haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti.



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü terör operasyonları ve sınır güvenliğine ilişkin son verileri paylaştı.



Yurt içinde ve yurt dışında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Aktürk, “Böylece, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 178’e ulaşmıştır.” dedi.



Aktürk, 7 Kasım’da Gara ve Kandil’e düzenlenen hava harekatlarında da 27 hedefin vurulduğunu, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.



433 TACİZ ATEŞİ VE SALDIRI



Suriye’de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Aktürk, “1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19’u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” Ifadelerini kullandı.



185 BİN 205 KİŞİ ENGELLENDİ



Sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri engelleme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Aktürk, şunları söyledi:



“Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2’si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6'sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur.”



GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI 13 KASIM’DA



Yunanistan ile ikili ilişkilerdeki pozitif gündemin sürdürülmesi için çabaların sürdüğünü söyleyen Aktürk, “Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir.” dedi.



GAZZE’DEKİ DURUM



Aktürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin de konuştu.



“Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz.” diyen Aktürk, Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağına dikkat çekti.