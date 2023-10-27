Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da etkinlikler düzenleyecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları

Bakanlığı tarafından, sosyal medya üzerinden, 'nın başkent Ankara'da coşkuyla kutlanacağı belirtilirken, düzenlenecek etkinlikler ve saatleri paylaşıldı.

Bakanlık tarafından ilk olarak 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak.

Ayrıca 29 Ekim Pazar günü; Mehteran Birliği, TBMM önünde, saat 14.00'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu ise saat 14.15'te konser verecek. Saat 14.35'te TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclise kadar 1923 askerin de katılacağı geçit töreni yapılacak.

SOLOTÜRK ise saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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