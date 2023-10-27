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Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamadığını söyleyen şüpheli "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur.'' dedi.

Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Milli sporcu trafik kazası kurbanı

Milli sporcu trafik kazası kurbanı

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'nin Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 1

Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 2 Ramazan Öner

TEDAVİSİ SONRASI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

''ALKOLLÜ OLDUĞUM DOĞRU''

Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." dedi.

Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı - 3

Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

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