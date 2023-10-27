Milli sporcunun öldüğü kazada sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.



Ramazan Öner TEDAVİSİ SONRASI TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. ''ALKOLLÜ OLDUĞUM DOĞRU'' Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." dedi.

Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin