Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte kaza geçirdi

Kuzeyboru forması giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil, Aksaray'da Makas Kavşağı'nda Ali A.'nın (49) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada, sürücü Ali A. ile yanındaki Önal K. (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kılıçlı ve araçtaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin