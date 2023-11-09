Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte kaza geçirdi

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil, Aksaray'da hafif ticari araçla çarpıştı. Kılıçlı ve araçtaki kızı kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte kaza geçirdi

Kuzeyboru forması giyen milli voleybolcu Büşra Kılıçlı'nın kullandığı otomobil, 'da Makas Kavşağı'nda Ali A.'nın (49) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali A. ile yanındaki Önal K. (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte kaza geçirdi - 1

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kılıçlı ve araçtaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

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