Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Milli Yas ilan edilen durumlar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi. Peki, Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Milli Yas ilan edilen durumlar

Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Milli Yas ilan edilen durumlar

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor. İlgili yasa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yılı olan 10 Kasım günleri haricinde Türk bayrağının yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.

MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

Milli Yas (Ulusal Yas) nedir, ne zaman ilan edilir? Milli Yas ilan edilen durumlar - 1

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUYOR?

Milli yas ilan edildiğinde, aşağıdakiler gerçekleşir:

Ülkenin bayrakları yarıya indirilir.

Resmi törenler iptal edilir.

Bazı eğlence ve kutlamalar yasaklanabilir.

Kamusal alandaki kutlamalar sınırlandırılabilir.

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