Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

’nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Durmuş Bağcı yönetimindeki 44 DN 374 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADN 985 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - 1

Kazada sürücüler ile araçlardaki diğer 3 kişi yaralandı.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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