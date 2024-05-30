Mısırlı doktorun şüpheli ölümü: Türkiye'ye gezmek için geldi, Bayrampaşa'da cesedi bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da 17 Mayıs'ta ağaçlık alanda bulunan kadın cesedinin, gezmek için Türkiye'ye gelen Mısırlı doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu tespit edildi. Olayın aydınlatılmasını isteyen doktorun yakını Abdurrahman Kafas, "Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz." dedi.

Mısırlı doktorun şüpheli ölümü: Türkiye'ye gezmek için geldi, Bayrampaşa'da cesedi bulundu
Mısırlı doktorun şüpheli ölümü: Türkiye'ye gezmek için geldi, Bayrampaşa'da cesedi bulundu - 1 Noha Mahmoud

'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Metro İstasyonu yakınlarındaki ağaçlık alanda 17 Mayıs Cuma günü bulunan çıplak kadın cesedinin Mısırlı doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu tespit edildi.

64 yaşındaki kadın doktorun, yalnız yaşadığı Mısır'ın İskenderiye şehrinden yaklaşık 1 ay önce turist olarak 'ye geldiği öğrenildi.

Ziyaretten 3 hafta sonra annesinden haber alamayan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yaşayan oğlu Yehia Hassan, 24 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek kayıp ihbarında bulundu. Bayrampaşa'da 17 Mayıs Cuma günü bulunan kadın cesedinden alınan DNA örneğiyle, Yehia Hassan'dan alınan DNA örneği eşleşti.

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan DNA sonucunun ardından Noha'nın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra oğlu Yehia Hassan'a teslim edildi. Mısırlı doktor Noha Mahmoud'un cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. 

"TÜRKİYE'YE GELİŞİNDEN 3 HAFTA SONRA İRTİBAT KESİLDİ"

Olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyen Mısırlı ailenin Türkiye'deki yakını Abdurrahman Kafas, "Kendisi bir tıp doktoru, anestezi uzmanıydı. Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Oğlu kendisiyle irtibat halindeydi. Türkiye'ye gelişinden 3 hafta sonra irtibat kesildi. Telefonuna cevap vermez oldu. Whatsapp'a mesaj düşmez oldu. Telefonu kapandı. Bu şüphe üzerine oğlu Türkiye'ye geldi. Onu burada araştırırken karakola gitti ifade verdi; şikayette bulundu." dedi.

Mısırlı doktorun şüpheli ölümü: Türkiye'ye gezmek için geldi, Bayrampaşa'da cesedi bulundu - 2 Abdurrahman Kafas

"CESET TANINMAZ HALDEYDİ"

Polis merkezine yapılan başvurudan 1 gün sonra oğlunun emniyetten arandığını belirten Kafas şöyle devam etti:

"Asayişten çağırdılar, orada bir ceset gösterdiler. Ceset tabii tanınmaz bir haldeydi. DNA tespiti yapılınca bu cenazenin, annesi olduğunu yüzde 99.99 oranla tespit ettiler. Polisler, rahmetlinin cesedinin Kocatepe Metro durağının yakınında bir yeşillik alanda bulunduğunu söyledi. Şu an işlemleri yapıyoruz. Kısmet olursa cenazemizi alacağız. Defin işlemlerine başlayacağız inşallah. Tek başına gelmişti, 1 hafta sonra geri dönecekti. 6 çocuğu vardı. Burada bir kişiyle tanışmış, tahmin ediyorum o da Mısırlı ama o konu hakkında bir bilgimiz yok. Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz."

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