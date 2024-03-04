MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD’de

MİT Başkanı, Washington’da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişlerinde de temaslarda bulunacak.



MİT Başkanı Kalın’ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor.



Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.