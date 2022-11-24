MİT, Mazlum Kobani'nin yardımcısını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyinde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.



Milli İstihbarat Teşkilatı da nokta operasyonlarla harekata destek veriyor.



Edinilen bilgilere göre terör örgütünün, sivillere dönük roket saldırılarının ardından yoğunlaştırılan operasyonlarda, çok sayıda üst düzey örgüt yöneticisi etkisiz hale getirildi.

ARŞİV- ABD'li bir komutanın Suriye'de vurulan PKK /YPG mevzisini ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğraf (Mazlum Kobani-solda, Rezan Gelo ortada)

O isimlerden biri Kamışlı’da hedef alındı. Örgütün Kamışlı bölgesindeki en üst düzey yöneticisi ve YPG elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’in yardımcısı Rezan Gelo, Kamışlı merkezinde bir araç içindeyken vuruldu.



GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT



Edinilen bilgiye göre, insansız hava aracı operasyonları endişesi nedeniyle, Gelo sivil bir kamyonet ile seyahat ediyordu. O araç güdümlü mühimmat ile imha edildi.

Rezan Gelo

PETROL TESİSLERİ KULLANILAMAZ HALDE

Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez PYD kontrolündeki petrol tesislerini de hedef almaya başladı. Silahlı insansız hava araçları, terör örgütünün en önemli gelir kaynağı olan petrol sahaları ve rafinerilerini etkili şekilde vurmaya devam etti.



Bölgeden edinilen bilgilere göre Haseke bölgesinde bulunan Dicle petrol İşleme İstasyonu, Süveyde Gaz Tesisi, Odeh Petrol Sahası, Makruhan Petrol İşleme Tesisi ve Kaws Petrol sahası büyük oranda kullanılamaz hale getirildi.