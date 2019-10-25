Öcalan'ın 'manevi oğlu' Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Kobani kimdir?)

Türkiye, kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'li terörist "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in "siyasi bir figür" olarak görülmesine tepki gösteriyor.



ABD ve Rusya'dan gelen açıklamalarda ismi ön plana çıkan 1967 doğumlu teröristin 1990 senesinde örgüte katıldığı biliniyor.



Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de sözde idari işler sorumlusu olan Şahin, 1997’den 2003’e kadar terör örgütünün Avrupa’daki faaliyetlerinin başında bulundu.

REJİM 5 KEZ HAPSE ATTI



Terörist, bu tarihten sonra Mahmur Kampına döndü ve burada bir sene faaliyet gösterdi. Ardından Suriye rejimi tarafından 5 kez hapse atıldı ve 2009 yılına kadar zamanın büyük bölümünü hapiste geçirdi.



Sonrasında bölücü terör örgütü PKK'nın operasyonel kollarından olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) sorumlusu yapılan Şahin'in iç savaşın başlamasının ardından Suriye'ye geçti.

Terörist Şahin, bölgede bulunduğu süre boyunca DAEŞ'e karşı mücadelede İran ve ABD ile görüşmeleri yürüttü. DAEŞ'e karşı mücadelede ABD ile ittifak kurulmasını sağlayan Mazlum Kobani, 2014 yılına gelindiğinde Washington yönetiminin bölgede temas kurduğu bir aktör haline geldi.



ABD'nin DAEŞ'le mücadele adı altında bölgeye binlerce TIR'lık silah ve mühimmat yollamasıyla Şahin, önemli bir güç elde etti. Bu güçle Türkiye sınırının da dahil olduğu Suriye'nin kuzeyi Şahin'in yönetimindeki PKK/YPG'nin eline geçti.



Şahin, TSK'nın Amerikan askerlerinin çekilmesiyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye Devlet Başkanı Esad ile uzlaşarak kontrolündeki terörist unsurları Münbiç ve Kobani'den çekerek rejim güçlerine teslim etti.

ÜST DÜZEY TEMASLAR



Mazlum Kobani, Rus ve ABD'li birçok üst düzey isim görüşmeler yaptı. ABD Başkanı Donald Trump da "General Mazlum" dediği terörist için "Nazik sözleriniz ve cesaretinin için teşekkür ederim. En içten saygılarımı lütfen Kürt halkına iletin. Sizi yakın bir zamanda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" tweet'ini attı.



Rusya da Soçi mutabakatından saatler sonra Şahin ile temas kurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığında üst düzey askerlerden oluşan bir heyet Mazlum Kobani ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

ERDOĞAN: ABD BU ADAMI BİZE TESLİM ETMELİ



Bu temaslara Türkiye'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Mazlum denen kod adlı burası çok ilginç, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bu ne demektir? Aramızda ABD ile suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Mazlum Kobani ABD'ye girmesi halide yakalanıp türkiye'ye iade edilmeli. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak" dedi.HABERE GİT

"SİYASİ FİGÜR OLARAK DAVRANILMASI ENDİŞE VERİCİ"



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Teröriste meşru bir siyasi figür olarak davranılması endişe verici" ifadelerini kullandı.HABERE GİT

TWITTER'DAN 'MAVİ TİK'



Sosyal paylaşım sitesi Twitter da terör örgütü lideri Şahin'in hesabını 'mavi tik' ile onayladı. Bu kullanıcının kontrolündeki hesabın onaylanmış olduğu anlamına geliyor.

ÖCALAN'IN "MANEVİ OĞLU"



Türkiye'de 9 karakol saldırısıyla suçlanan Ferhad Abdi Şahin için 2011’de kırmızı bülten çıkartılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist, 4 milyon lira ödülle aranıyor. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın birçok kanlı eylemin emrini veren Şahin hakkında "manevi oğlum" dediği biliniyor.