MİT PKK'nın para kasasını vurdu

MİT'in düzenlediği operasyonda PKK/YPG'nin Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu olduğu tespit edilen Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

MİT PKK'nın para kasasını vurdu

PKK/YPG’nin sözde Suriye Halep ve Tel Rıfat Maliye Sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirildi.

MİT’e ait özel bir ekip 24 Şubat'ta Halep'in Şeyh Maksut bölgesinde gizli bir operasyon düzenledi.

Operasyonda Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Mehmet Yıldırım'ın PKK’ya 1986 yılında katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu öğrenildi.

ve Irak’ta üst düzey örgütsel faaliyette bulunan Yıldırım'ın, 2015 yılında Suriye'ye geçiş yaptığı ve örgütün lider kadrolarıyla bağlantılı şekilde maliye sorumluluğunu yaptığı tespit edildi.

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