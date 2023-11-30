MİT TIR'ları davası: Erdem Gül'e 3 yıl 4 aya kadar hapis talebi

MİT TIR'larına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Savcı, FETÖ yöneticilerinden olan Emre Uslu’nun talimatıyla, 1 Ocak 2014’te Hatay, 19 Ocak 2014’te ise Adana’da MİT TIR'larının durdurulduğunu anlattı.
Gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiği belirtildi.
Erdem Gül’ün ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Duruşma, son savunmanın hazırlaması için ertelendi.
Erdem Gül, "Bir tek kelime söyleyeceğim, gazetecilik suç değildir.’’ diyerek adliyeden ayrıldı.
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