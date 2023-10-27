MİT TIR’ları davasında 5 sanığa hapis cezası

Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığa 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.



Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile diğer sanıklar Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanık Ömer Arık’ın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan, Süleyman Gürbüz ve Mehmet Cevher Koyuncu’nun “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Savcı ayrıca, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ sanığı Mustafa İlhan'ın “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama”, “resmi belgede sahtecilik” suçlarından, Hasan Bektaş’ın ise “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama” suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Savunması alınan sanık Ömer Arık mütalaayı kabul etmediğini belirterek “Yargılama aşamalarında yapmış olduğum yazılı ve sözlü savunmalarımı tekrar ederim. Ben aşamalarda samimi şekilde tüm bildiklerimi anlattım. Benim sağlık sorunlarım vardır. Üzerime atılı suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.” dedi.



Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Ömer Arık'ı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme” suçundan 15 yıl, sanıklar Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz’ü “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 13 yıl 6’şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan’ı ise 10 yıl 15’er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.