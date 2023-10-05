MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü 'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un 'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

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