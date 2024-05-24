MİT'ten Irak'ta nokta operasyon

SON DAKİKA HABERİ: MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
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Son dakika haberi! MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Kaya ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçeceği öğrenildi.

Gerçekleştirilen takip sonrasında operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ile Heva Kivelçek, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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