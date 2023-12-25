MİT'ten PKK'nın sözde yönetici kadrosuna bir darbe daha

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yönetici kadrosuna yönelik operasyonları sürüyor.

Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi'nin sözde sorumlusu Erdinç Bolcal'ın bölgedeki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT, bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren ​Ali Xebat kod adlı teröristi yakın takibe aldı. Bolcal ve beraberindeki örgüt mensupları düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PROPAGANDA ÇALIŞMALARI YAPTI

Terörist Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi'nin sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.



​Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.