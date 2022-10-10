MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'ın sözde lojistik sorumlusu Türkiye'ye getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (Mİt) Kuzey Irak'ta yeni bir nokta operasyona imza attı.

PKK/KCK terör örgününün lojistik sorumlularından Çekdar Kaya yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.



Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de terörist faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, örgüt tarafından sözde birliğin keskin nişancısı olarak görevlendirildi.



Son olarak PKK/KCK'nın sözde Sincar lojistik sorumlusu olarak görev yaptığı belirlenen terörist Çekdar Kaya, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

