PKK'nın yönetici kadrosuna darbe | MİT Suriye'de vurdu

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde yeni bir operasyona imza attı.

MİT'in hedef listesindeki isimlerden İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı'nın yeri saha ajanları tarafından tespit edildi.

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen nokta operasyonla terörist Subaşı, etkisiz hale getirildi.

"HASTALIKTAN ÖLDÜ" YALANI

PKK ise örgüt tabanında korku ve paniğe neden olmaması için Subaşı'nın, kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görürken öldüğünü duyurdu.

Teröristin etkisiz hale getirilmesinin örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.