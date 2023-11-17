PKK'nın yönetici kadrosuna darbe | MİT Suriye'de vurdu

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesinde yeni bir operasyona imza attı.
MİT'in hedef listesindeki isimlerden İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı'nın yeri saha ajanları tarafından tespit edildi.
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen nokta operasyonla terörist Subaşı, etkisiz hale getirildi.
"HASTALIKTAN ÖLDÜ" YALANI
PKK ise örgüt tabanında korku ve paniğe neden olmaması için Subaşı'nın, kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görürken öldüğünü duyurdu.
Teröristin etkisiz hale getirilmesinin örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.
ALİ SUBAŞI KİMDİR?
Askerlikten kaçarak 1987’de PKK’ya katılan Ali Subaşı, örgüte katıldığı ilk yıllarda Türkiye içerisinde ve İran’da sonrasında ise Irak’ta sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü.
2017 yılında örgüt tarafından Suriye'ye gönderilen Subaşı, TSK tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de örgüt adına kritik görevlerde bulundu.
Kırsal alanda yürüttüğü silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan Subaşı son olarak Suriye’de sözde ideolojik alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.
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