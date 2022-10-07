Montrö bildirisi davasında yeni gelişme

''Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı.



Davanın son duruşması bugün yapıldı.



Savcı aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

91 sanık için de beraat talep edildi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından dava aralık ayına ertelendi. 23 Aralık’a kadar sanıkların savunmalarını tamamlaması ve kararın açıklanması bekleniyor.

MONTRÖ BİLDİRİSİ DAVASI NEDİR?



103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı.

2021 yılında “Kanal İstanbul”un Montrö'yü tartışmaya açacağı gündem olmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un “Cumhurbaşkanı, Montrö’den de diğer uluslararası anlaşmalardan da çekilebilir” açıklaması sonrası başlayan tartışmalara diplomat ve emekli amiraller de katıldı.



Önce 103 emekli amiral ile bir tuğgeneral daha sonra da aralarında emekli büyükelçi, eski MİT Müsteşarı, eski Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarının da bulunduğu 126 isim, Montrö Sözleşmesi’yle ilgili açıklama yapmıştı.

Yayımlanan bildiride Kanal İstanbul projesi eleştirilerek Montrö'nün, Atatürk ilke ve devrimlerinin önemine dikkat çekilmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bildirinin ardından şunları söylemişti:



“Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bir bühtandır.''