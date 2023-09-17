Morca Mağarası'ndan kurtarılan ABD'li bilim adamı taburcu edildi

YER ALTINDAKİ GÖLÜN KARŞISINA GEÇMEYİ AMAÇLAMIŞ



Dickey, mağarada umutsuzluğa kapılmamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:



"Durumun gerçek anlamda farkına vardığınız zaman 'Evet, öleceğim' diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine devam edeceğim. Başıma gelen bu tıbbi durum ender rastlanan bir şey. Her zaman olabilecek bir şey değil. Bu bir şanssızlık. Hayatın her alanında risk var. Mağaracılık diğer bazı sporlara baktığımızda aslında güvenli bile sayılabilir. Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. 1000 metre aşağı inince yerin altında bir göl var. O gölü geçip karşıda ne olduğunu keşfedebilmek için dalış yapıyoruz. Aşağı inip yukarı tırmanmış oluyoruz. O gölün üstünden geçmeyi hedefliyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Bu sene onu geçmeyi amaçlamıştım. Amacım gölün karşına geçmek."

MORCA MAĞARASI'NA YENİDEN GİRMEK İSTİYOR

Mark Dickey, sağlığına kavuştuktan sonra keşif çalışmalarını sürdürmek istediğini belirterek, "Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak." dedi.