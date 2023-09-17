Morca Mağarası'ndan kurtarılan ABD'li bilim adamı taburcu edildi

Mide kanaması geçirerek mahsur kaldığı Anamur ilçesindeki Morca Mağarasından, 8 ülkeden 200 kişilik profesyonel ekibin çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan ABD'li mağara bilimci Mark Dickey'in tedavisi tamamlandı. Dickey, dün son kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı. Mağara içerisinde ilaç tedavisi uygulanan Dickey, doktorların onay vermesiyle başlatılan kurtarma çalışmasıyla 12 Eylül tarihinde tahliye edilmiş, helikopterle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
"MAĞARAYA GİRME SEBEBİM BİLİM"
Dickey daha önce hastanede yaptığı bir konuşmada, Morca Mağarası'na giriş amacını sorması üzerine, "Mağaraya girme sebebimiz Türkiye Mağaracılık Federasyonunca yürütülen bir keşif çalışmasıydı. Mağarada keşif yapılmasının en önemli sebebi bilim, çünkü mağaralar insanların girmediği ve ulaşmadığı yerler. Dolayısıyla oradan alınan örnekler ve orada yaşayan canlılar bilim için çok önemli. Ben bilim insanı değilim ama oradan bir kartla örnek alabiliyorum. Dolayısıyla bu şekilde bilime faydası oluyor." ifadelerini kullandı.
YER ALTINDAKİ GÖLÜN KARŞISINA GEÇMEYİ AMAÇLAMIŞ
Dickey, mağarada umutsuzluğa kapılmamaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:
"Durumun gerçek anlamda farkına vardığınız zaman 'Evet, öleceğim' diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine devam edeceğim. Başıma gelen bu tıbbi durum ender rastlanan bir şey. Her zaman olabilecek bir şey değil. Bu bir şanssızlık. Hayatın her alanında risk var. Mağaracılık diğer bazı sporlara baktığımızda aslında güvenli bile sayılabilir. Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak. 1000 metre aşağı inince yerin altında bir göl var. O gölü geçip karşıda ne olduğunu keşfedebilmek için dalış yapıyoruz. Aşağı inip yukarı tırmanmış oluyoruz. O gölün üstünden geçmeyi hedefliyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Bu sene onu geçmeyi amaçlamıştım. Amacım gölün karşına geçmek."
MORCA MAĞARASI'NA YENİDEN GİRMEK İSTİYOR
Mark Dickey, sağlığına kavuştuktan sonra keşif çalışmalarını sürdürmek istediğini belirterek, "Morca Mağarası'na yeniden girmeyi çok isterim. Amacım geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak." dedi.
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