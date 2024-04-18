Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı: "Hastam var" diyerek gitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen motokurye Erhan D. kaza yaparak yaralandı. Kazayı görenlerden E.U. otomobil sürücüsünün "hastam var" diyerek gittiğini söyledi. Kaza yapan motosikletin çantasında ise ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

Motokuryeyi sıkıştırıp kaza yaptırdı: "Hastam var" diyerek gitti

Kaza 15.00 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Motokurye Erhan Demircan idaresindeki motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Demircan’ın direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşlar, yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı E.U., motosikletin, otomobilin sıkıştırması sonucu düştüğünü öne sürerek, “Kadın, ‘Hastam var’ dedi ve gitti. Ben de telefonunu, plakasını aldım. Onun arabasında bir şey yok.” dedi.

POLİS SÜRÜCÜYÜ İFADEYE ÇAĞIRDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, “Hastam var” diyerek kaza yerinden ayrıldığı belirlenen sürücüye telefonla ulaştı. Polisin, ifade vermesi amacıyla sürücüyü polis merkezine çağırdığı öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan motosikletin arkasında ki ‘5 dakikaya yanında, 10 dakikaya her yerde’ yazısı dikkat çekti.

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