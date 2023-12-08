Motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü

Hatay’ın Belen ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü.

Motor kısmı yanmaya başlayan araç alev topuna döndü

, Antakya- İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkkinde meydana geldi. Yabacı uyruklu şahıs idaresindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yolun sağına çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Aracın motor kısmı kısa sürede alev topuna dönerken, bu anlar kameraya yansıdı. Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangında araçta maddi hasar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...