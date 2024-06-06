Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi Gökberk Kışlası yanında Onur Soylu idaresindeki motosiklet ile Harun Türedi yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Soylu ile yanında bulunan Furkan Sekmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Onur Soylu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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