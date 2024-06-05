Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada 20 yaşındaki Sümeyye Gençer, sürüklenerek otomobilin altına girdi ve hayatını kaybeti. Gençer'den geriye ise çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı - 1

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Motosikleti sonu oldu: Genç kızdan geriye fotoğrafları kaldı - 2

TÜRKİYE HABERLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan duyurdu: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

Antalya'da korkutan yangın: 3 daire etkilendi

Aileler arasında çocuk tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2'si ağır, 3 yaralı

Aileler arasında çocuk tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2'si ağır, 3 yaralı

Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı Ibrahim ile görüştü

Bakan Bolat, Sudan Maliye Bakanı Ibrahim ile görüştü

Maltepe'de el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı

Maltepe'de el bombası görünümlü cisim bulundu: İncelemeye alındı

Genç kız, cam silerken 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

Genç kız, cam silerken 3. kattan düşüp hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...