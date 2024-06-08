Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde sulama işçisi olarak çalışan 5 çocuk babası Kalender Karayılan, su tankerinin vanasını kapatmak için yola indi.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve su tankeri arasında sıkışan işçi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçi Kalender Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayılan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.