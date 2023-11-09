Motosikletli çift kaza kurbanı

Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletteki çift öldü.



Kadir Kaya (41) ile eşi Zeynep Kaya (25), operasyon için doktorla görüştükten sonra Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'e dönmek üzere yola çıktı.

Kadir Kaya'nın kullandığı motosiklet, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip Otoyolu 23'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

