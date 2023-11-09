Motosikletli çift kaza kurbanı

Gaziantep'te hastaneden dönerken, otoyolda bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ile arkasında oturan eşi hayatını kaybetti.

Motosikletli çift kaza kurbanı

Gaziantep'te bariyerlere çarpan motosikletteki çift öldü.

Kadir Kaya (41) ile eşi Zeynep Kaya (25), operasyon için doktorla görüştükten sonra Nizip Devlet Hastanesi'nden Gaziantep'e dönmek üzere yola çıktı.

Kadir Kaya'nın kullandığı motosiklet, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nizip Otoyolu 23'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Motosikletli çift kaza kurbanı - 1

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Kaya çifti, yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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