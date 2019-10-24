İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kapkaç yaparak kaçmaya çalışan 2 şüpheliden 1'i trafik kazasında öldü.
Mehterçeşme Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında iddiaya göre Songül Ö. isimli bir kadın telefonuyla mesajlaştığı sırada motosikletli 2 kişi tarafından kapkaça uğradı.
Songül Ö.'nün elindeki telefonu alarak motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışan kapkaççılara çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı.
Olayı gören Hakan K. aracıyla kapkaççıların peşine düştü. Kovalamaca sırasında aracıyla ters yöne giren Hakan K. ters istikamette kaçmaya çalışan kapkaççıların kullandığı motosiklete çarptı.
1 KAPKAÇÇI YAŞAMINI YİTİRDİ
Servis minibüsü ve Hakan K.'nın aracı arasında sıkışan kapkaççılardan Abdullah A. (17) ve Emrah Yüksel (17) yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansa çevrede bulunan hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emrah Yüksel hayatını kaybetti. Polis, motosiklete otomobiliyle çarpan Hakan K.'yi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde motosikletle ters yönden gelen kapkaççıların servis minibüsüne çarpması gözüküyor.