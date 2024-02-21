MSB: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırlarında yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlık, Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i FETÖ, 1’i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” denildi.