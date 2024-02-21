MSB: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçişlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, her iki sınır hattında 1’i FETÖ ve 1’i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

MSB: 1’i FETÖ, 1’i PKK mensubu 7 kişi yakalandı

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Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırlarında yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, ’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i FETÖ, 1’i de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklamada, “Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” denildi.

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