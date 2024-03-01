MSB: 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.