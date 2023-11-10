MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), teröristleri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." denildi.

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