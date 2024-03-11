MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonlarının sürdüğünü açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2024
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!… pic.twitter.com/u04lS2imRc
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Msb
- Son Dakika Haber