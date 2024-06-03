MSB duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

MSB duyurdu: 25 bin uzman erbaş alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

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