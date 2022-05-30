MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Haberler 30.05.2022 - 18:00
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/YgKLrrX9ZO