MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristİN etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler 30.05.2022 - 18:00

MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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