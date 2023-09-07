MSB kaynakları: Deyrizor’da yaşananlar bölge halkının toprağını koruması

Suriye’nin kuzeyinde Deyrizor'daki Arap aşiretleriyle terör örgütü YPG-PKK arasındaki çatışmalar Ankara tarafından yakından takip ediliyor.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşananlar PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi topraklarını korumak için tepki göstermesinden ibaret.” dedi.



Amerika Birleşik Devletleri’nin YPG politikasını da eleştiren kaynaklar, “Başından itibaren, DAEŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi.” değerlendirmesinde bulundu.



KERKÜK’TE YAŞANAN GERİLİM



Kerkük’te yaşanan gerilimin de yakından takip edildiğini belirten kaynaklar, bölgede barış ve huzur için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması gerektiğine vurgu yaptı.



ANKARA’DA YAKIT TANKI DÜŞEN F-4 UÇAĞI



Bakanlık kaynakları, Pazartesi günü Ankara’da F-4 uçağının yakıt tankı düşmesine ilişkin de açıklamada bulundu.



Bakanlık kaynakları, teknik incelemenin devam ettiğini bildirdi.



TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Bakanlık, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi.



Irak ve Suriye’nin kuzeyinde son bir haftada 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yılbaşından bu yana ise bin 185 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki birliklerine yönelik saldırılarda artış olduğunu da bildirdi.