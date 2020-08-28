MSB: Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan uçağı uzaklaştırıldı
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." denildi.
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