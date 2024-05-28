MSB paylaştı: EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden sızma harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sızma harekatının videosunu paylaştı.

MSB paylaştı: EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden sızma harekatı

Bakanlık, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sızma harekatının videosunu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.

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