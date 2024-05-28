MSB paylaştı: EFES-2024 Tatbikatı'nda özel kuvvetlerden sızma harekatı

Bakanlık, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sızma harekatının videosunu paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Yüksek irtifa alçak açış" notuyla paylaşılan videoda, Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personelin, askeri uçakla harekatın gerçekleştirildiği alana paraşütle atlayışına ilişkin görüntülere yer verildi.
🇹🇷 Özel Kuvvetler Komutanlığından Sızma Harekâtı...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 28, 2024
Yüksek İrtifa Alçak Açış
Intruder Mission of 🇹🇷 Special Forces Command
High Altitude Low Opening (HALO)#EFES2024 #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Sd1sJdTxhz
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