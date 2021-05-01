MSB Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler paylaştı

MSB, Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin yeni görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.

Bakanlık tarafından "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor." mesajıyla paylaşılan görüntülerde, komandolar tarafından ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların tespit ettiği anlar yer alıyor.

23 Nisan'da başlatılan ve 2. haftasına giren operasyonlarda bugüne kadar 42 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.